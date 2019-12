Belo Horizonte sedia o Delta Forum - Encontro de Desenvolvimento Econômico para Lideranças e Territórios

Evento vai reunir atores envolvidos no planejamento e na gestão dos municípios mineiros













O desenvolvimento econômico dos municípios mineiros será amplamente discutido no Delta Forum - Encontro de Desenvolvimento Econômico para Lideranças e Territórios, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, em Belo Horizonte. O evento vai reunir prefeitos, secretários, servidores públicos, agentes de desenvolvimento, lideranças empresariais e outros atores envolvidos no planejamento e na gestão dos municípios.





Delta Forum é uma iniciativa do Sebrae Minas, em parceria com a Associação Mineira dos Municípios (AMM), Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG). “Este evento passa a incorporar as estratégias do Sebrae na promoção do desenvolvimento dos municípios mineiros. É um espaço para debater ideias, conhecer boas práticas, acessar soluções e ampliar a rede de contatos”, afirma o diretor Técnico da instituição, João Cruz Reis Filho.





Na solenidade de abertura do evento (3/12) será realizado o lançamento da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que vai atuar na defesa e proposição de políticas públicas para o segmento. Na ocasião também serão formalizados acordos de cooperação entre o Sebrae Minas e instituições parceiras, com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico dos municípios mineiros.





O segundo dia do Delta Forum (4/12) será dedicado ao Seminário Internacional: Municípios como Vetores do Desenvolvimento Econômico. A programação inclui conversas com especialistas e gestores públicos sobre boas práticas e experiências exitosas de gestão municipal no Brasil e no mundo.





Entre os nomes confirmados estão Vicente Falconi, sócio-fundador e presidente do Conselho de Administração da Falconi Consultores de Resultado; Guilherme Brammer, especialista em economia circular, fundador da Boomera e vencedor do Prêmio Empreendedor Social 2019; Luis Mella, prefeito de Quillota, no Chile, que Incorporou em sua gestão políticas públicas baseadas na felicidade das pessoas, na lucratividade humana e na solidariedade; Edgar Mora Altamirano, estrategista sênior de Design da Gensler para a América Latina, ex-prefeito de Curridabat e ex-ministro da Educação da Costa Rica.





Encontros técnicos sobre liderança e dispositivos legais para impulsionar o desenvolvimento econômico dos municípios fecham a programação do Delta Forum, no dia 5 de dezembro. Os encontros vão esclarecer o funcionamento de mecanismos que integram processos e facilitam o funcionamento das empresas, a exemplo da Redesim, do Sistema de Licenciamento Sanitário Simplificado e das compras e consórcios públicos. Também serão realizados os encontros dos Agentes de Desenvolvimento e de Lideranças do Programa Líder – Liderança para o Desenvolvimento Regional.





A dinâmica do desenvolvimento





O Delta Forum vai debater os desafios e as oportunidades para estimular a economia dos municípios, com foco nas cinco dimensões da abordagem de Desenvolvimento Econômico Local (DEL) do Sebrae: capital empreendedor, tecido empresarial - entendido como as redes formais e informais de empreendedores e empresas -, governança para o desenvolvimento, organização produtiva e inserção competitiva.





Com a abordagem DEL, o Sebrae Minas apoia os municípios na construção de um ambiente favorável ao progresso econômico, com foco nas vocações locais e no estímulo aos pequenos negócios. “Nosso propósito é apresentar soluções para os desafios comuns aos 853 municípios mineiros na promoção do desenvolvimento sustentável”, afirma João Cruz Reis Filho, diretor-técnico do Sebrae Minas.





5º Encontro Internacional de Cidades Felizes





Em paralelo ao Delta Forum será promovido o 5º Encontro Internacional de Cidades Felizes, espaço de colaboração, inspiração e estímulo que permite o fortalecimento, de forma participativa, de modelos de cidades baseados na felicidade e no bem-estar das pessoas. O evento é uma realização do Instituo Movimento pela Felicidade, com correalização do Sebrae e Instituto Del Bien Estar. Será realizado nos dias 4 e 5 de dezembro, também na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte.





Informações: cidadesfelizes.com.br





Serviço





Delta Forum - Encontro de Desenvolvimento Econômico para Lideranças e Territórios

3, 4 e 5 de dezembro

Belo Horizonte/MG

Sede do Sebrae Minas – Avenida Barão Homem de Melo, 329 – Nova Granada





Informações: deltaforum.sebraemg.com.br