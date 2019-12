Militares apreendem armas de fogo nas cidades de Buritizeiro e Pirapora

Após denúncia anônima de posse ilegal de arma de fogo, militares de Pirapora abordaram na noite de sexta-feira, (22/11), um homem de 38 anos, morador do Bairro Santos Dumont, que confirmou possuir uma arma com registro vencido em sua residência.





No sábado, (23/11), durante patrulhamento na zona rural de Buritizeiro, em estrada que dá acesso à Paredão de Minas, a os militares avistaram um saco que havia sido abandonado na estrada por autor desconhecido que se evadira ao perceber a aproximação da viatura policial.Segundo os militares, dentro do invólucro havia uma arma de fogo, espingarda tipo polveira, que foi apreendida e entregue na DEPOL. Por volta das 16h de sábado, atendendo à denúncia anônima, os militares abordaram um homem de 46 anos que, de acordo com a denúncia, possuía armas de fogo em sua residência, em Paredão de Minas, distrito de Buritizeiro.O suspeito confirmou a posse ilegal de arma de fogo, entregando 01 revólver calibre .22 e 01 espingarda calibre .32. O mesmo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as armas apreendidas.Segundo os PM.s, durante as buscas no local, os policiais encontraram, além do revólver calibre 22, outras 05 espingardas, além de 23 cartuchos, frascos de chumbo, pólvora e espoleta, que teriam pertencido ao pai do autor, já falecido.As armas e materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O morador, que se encontra em tratamento oncológico, não foi conduzido devido seu estado de saúde.Com informações da 55ª BPM