Painel com influenciadores digitais em Mirabela aborda venda nas redes sociais

Evento gratuito faz parte das ações da Semana Global do Empreendedorismo









É cada vez mais constante o uso das redes sociais por meio de perfis de pessoas com muitos seguidores, os chamados “digital influencer”, para divulgar marcas, produtos ou serviços. De olho nessas oportunidades, o Sebrae Minas, em parceria com a Sala Mineira do Empreendedor e a Prefeitura de Mirabela, promove na cidade, no próximo dia 26 de novembro, o “Painel Influenciadores Digitais - Como as redes sociais podem ajudar a alavancar as vendas”.





O assistente do Sebrae Minas Willey Fernando será o mediador do Painel, composto pelo jornalista e influencer digital Pablo Caires e pela consultora de imagem e também inflencer Paola Christine. “Vamos mostrar aos participantes qual o papel dos influenciadores digitais, e como a empresa pode escolher o perfil correto do influenciador para seu negócio. Também informaremos sobre como o empreendedor pode se destacar utilizando o marketing digital como estratégia de venda”, conta Willey Fernando.





Pablo Caires destaca a importância de o empreendedor estar sempre conectado com o que acontece ao seu redor. “Quando falamos em consumo, o empresário, seja ele micro, pequeno ou grande, não pode estar fora desse universo. O marketing digital é um assunto nebuloso para muita gente, mas é necessário pensar na presença digital e sobre como a empresa conversa com o público no ambiente virtual. A identificação com o seu público, vai interferir de forma positiva e gerar resultados”, enfatiza.





Serviço





Painel Influenciadores Digitais: Como as redes sociais podem ajudar a alavancar as vendas

Local: Auditório da Prefeitura de Mirabela – Av Waldemar Rabelo da Silva, 2

Data: 26 de novembro

Horario: 19h