Vereador anuncia verba para execução das reformas do Vapor Benjamin Guimarães

Nesta semana passada, da tribuna da Câmara, o vereador Beto Fulgêncio anunciou que verba no valor total de R$ 3,7 milhões está garantida para executar as reformas do vapor Benjamim Guimarães. Os recursos financeiros, segundo assegurou, foram garantidos junto ao Ministério do Turismo pelo deputado federal Newton Cardoso Júnior, que preside a Comissão Permanente de Turismo na Câmara Federal.













Segundo Beto Fulgêncio, entre os dias 3 e 10 de dezembro será marcada audiência no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG), para assinatura oficial do contrato que garante os recursos financeiros para revitalização do vapor Benjamim Guimarães. O vereador destacou que há meses vem trabalhando para viabilizar a reforma da embarcação, lembrando que “nosso vapor é o maior bem turístico e histórico de nossa cidade”. E agradeceu ao deputado Newton Cardoso Júnior e ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, pela garantia dos recursos federais que viabilizarão a reforma do vapor Benjamim Guimarães.





Outros recursos financeiros, segundo Beto Fulgêncio, estão tendo seus procedimentos executados também para garantir a reforma completa do vapor, conforme projeto aprovado pelo IEPHA-MG. Na reunião, os vereadores Itamar do Cordeiro, Duim Lanches e Keké Viana parabenizaram o vereador Beto Fulgêncio pelo êxito em favor do vapor Benjamim Guimarães.





O vereador adiantou que está iniciando procedimentos também para assegurar recursos financeiros que possam viabilizar a revitalização da lagoa do Bairro Aparecida. Os contatos inicialmente estão sendo feitos por ele junto à prefeita Marcela Fonseca e o deputado Newton Cardoso Júnior. Com informações da ASCOM/CMP.