Aberto o processo Seletivo do SAAE de Pirapora

A Prefeitura de Pirapora, e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, anuncia novo Processo Seletivo que tem 10 vagas para o cargo de estagiário de nível técnico e superior.Técnico em Informática (1); Técnico em Administração (1); Técnico Segurança do Trabalho (1); Técnico em Edificações (1); Administração de Empresa (1); Direito (1); Engenharia Ambiental (1); Engenharia Química (1) e Engenharia Civil (2).Dito isto, os contratados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 700,00 referente a carga horária de 30 horas semanais.A partir das 8h do dia 26 de dezembro de 2019, até às 17h de 10 de janeiro de 2020, as candidaturas poderão ser efetuadas exclusivamente na Secretaria do SAAE, situada à Avenida Salmeron, nº 255, Bairro Centro, Pirapora - MG.Como classificação será Análise Curricular de acordo com os documentos entregues no ato da inscrição. Este processo de seleção tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme o edital que pode ser ConsultadoCom informações do Pci concursos