América Vôlei apresenta evolução, mas perde nos detalhes para o Campinas em casa

“Nosso time apresentou um vôlei de qualidade e tivemos uma partida bem jogada, guerreira. Não vencemos, mas deixamos uma impressão positiva em busca dos nossos objetivos dentro da competição”. A afirmação é do técnico do América Vôlei Henrique Furtado ao final da partida contra o Vôlei Renata/Campinas, neste sábado (21/12/), pela 10ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei antes do recesso para as festas de fim de ano.

A equipe norte-mineira fez 13 pontos de saque, 55 pontos de ataque, 4 de bloqueio, mas cedeu 30 pontos em erros para o adversário. German Johansen, do América Vôlei, aparece nas estáticas da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) como o segundo melhor sacador da Superliga com 20 aces na competição.Jogando em casa, o Coelho precisava vencer para dar alegria à sua torcida e fechar o ano com o doce sabor da vitória. Mas, mesmo com apresentado uma ótima evolução nos fundamentos como saque e passe, a equipe norte-mineira sucumbiu ao 5º colocado na tabela de classificação e perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/20, 22/25 e 21/25. O Líbero Bruno Bello, da equipe adversária foi eleito o melhor em quadra e levou o troféu Viva Vôlei.O primeiro set foi bem disputado com alternâncias no placar, com a equipe comandada por Henrique Furtado sacando forte e complicando a linha de recepção dos adversários. Porém, não souberam aproveitar as oportunidades e nos erros de contra-ataques deixaram os campinenses fecharem o set pela diferença mínima de 2 pontos em 23/25.O Coelho voltou para o segundo set com a mesma força no saque do set anterior. A equipe abriu a diferença logo no início e a manteve até o final com muitos aces e bloqueios, fechando com uma diferença folgada no placar em 25/20.Assim como no primeiro e segundo sets, o América Vôlei apostou no saque, complicou a linha de passe do Vôlei Renata, mas novamente, não soube aproveitar os erros do adversário e nos contra-ataques deixou a desejar. O final foi a vitória por 22/25 para os visitantes.O quarto set era decisivo para o Coelho, que buscava levar a partida para o tie-break. Mas, depois da derrota no set anterior, os donos da casa pareciam abatidos e sem poder de força no saque, deixaram os adversários abrirem 3, 4 pontos de vantagem até o final do set e fecharam o jogo em 21/25.O América Vôlei volta à quadra no próximo dia 8 de janeiro, quando irá enfrentar a equipe Fiat Minas na Arena Minas, em Belo Horizonte, às 19h30min, com transmissão do Canal Vôlei Brasil. A partida é válida pela 11ª e última rodada do turno.