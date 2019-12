Buritizeiro ganha o primeiro livro dedicado à sua história e cultura

Na noite do último sábado (14/12), a Câmara municipal foi palco de um evento marcante para a história e a literatura buritizeirense. Foi lançado o livro “Buritizeiro sua histórias e seus encantos”, de autoria do Professor e Historiador Nivaldo Batista de Souza. A solenidade reuniu autoridades, vereadores, ex-prefeitos, secretários municipais, professores e populares.





Em sua fala, o escritor Nivaldo Batista destacou os anos árduos de pesquisas e entrevistas com centenas de pessoas da comunidade buritizeirense, buscando diversas informações e os detalhes mais importantes dos 56 anos de emancipação política e administrativa da cidade, personalidades, eventos, marcos, avanços, conquistas, crises e transformações.





“Esse registro desperta o olhar para cada detalhe da cidade, sua riqueza cultural, tradições, seus patrimônios e as particularidades do seu povo, suas paisagens e símbolos. É o resgate e valorização do sentimento de pertencimento à nossa terra”, enfatizou Nivaldo.





História e memória





Trata-se da primeira publicação dedicada inteiramente a (re)contar e divulgar o histórico eca cultura do município. Sem dúvida, um livro essencial, de expressivo interesse para a comunidade e para o conhecimento geral da população buritizeirense. Leitura recomendada e obrigatória.





Ao final do evento, foram disponibilizados exemplares para venda, promovida uma sessão de autógrafos e um coquetel de congraçamento entre o autor e o público presente. Leitura é informação, conhecimento e empoderamento, principalmente levando-se em conta a excepcionalidade da obra literária escrita pelo Prof° Nivaldo.