Clube Literário Tamboril apresenta oficina "Contação de Histórias" nesta segunda-feira

O ator Antônio Meira estará em Pirapora nessa segunda-feira, 09 de dezembro, para ministrar oficina de "Contação de Histórias" na Biblioteca Tamboril. A oficina faz parte da programação formativa que o Clube Literário Tamboril desenvolveu em 2019, voltado para educadores, agentes culturais, e artistas locais.O ator, dançarino e brincante Antônio Meira é integrante do Grupo Tuia, que, em maio se apresentou no Quintal Cultural da Biblioteca Comunitária, juntamente com Ariã Santana e Inácio Loyola, com o espetáculo "De chapéu e coração: três histórias de paixão".Na sexta-feira passada, 06/12, o Grupo Tuia apresentou o mesmo espetáculo no SESC, em Montes Claros, e na manhã de sábado, realizou para o público montesclarense oficinas e roda de conversa sobre a peça.Para o público de Pirapora, Antônio, que também é membro da Cia Antônio Nóbrega, preparou uma oficina de técnicas de expressão corporal e vocal, e formas de conduzir as narrativas.Uma oportunidade única para os contadores de histórias e demais interessados de Pirapora e Buritizeiro."Contação de Histórias"Data da Oficina: 09 de dezembro (segunda-feira)Horário: 18hLocal: Biblioteca Comunitária Clube Tamboril (Rua Montes Claros, 804, Santo AntônioValor da Inscrição: R$ 40,00 (aceita cartão de crédito/débito)Carga horária: 4h/aula (com certificado)Mais informações: (38) 99922-1222