Em jogo emocionante, América Vôlei perde para o Itapetininga no tie-break

O América Vôlei não soube aproveitar os erros do Vôlei Um Itapetininga e, jogando em casa, deixou a vitória escapar e a possibilidade de somar três pontos na oitava rodada da Superliga Masculina de Vôlei em uma partida que durou 1h58min.





Foto: Wesley Gonçalves





A partida foi bem disputada com lances que marcaram o jogo dos dois lados. A torcida, mais uma vez, esteve presente no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves, em Montes Claros, para dar apoio aos jogadores do Coelho.





O primeiro set foi bastante disputado com o time da casa impondo o seu ritmo desde o início, sempre controlando o placar. O time norte-mineiro venceu por 25/23 em 26 minutos.





O segundo set foi dos visitantes que mostraram poder de reação e devolveram o placar em 23/25, depois de deixarem de lado o nervosismo do primeiro set em fecharam em 25 minutos.





O terceiro set foi o mais eletrizante. A equipe de fora, continuou a botar pressão ao Coelho, chegou a abrir cinco pontos de vantagem. Mas, o América com o apoio da torcida, encostou no placar e ao final do set virou o jogo e fechou em 25/23 em 27 minutos.





O time da casa poderia ter fechado o quarto set e a partida, mas cometeu vários erros e deixou o time paulista mandar e abrir seis pontos no set. Mostrando nervosismo, os jogadores do Coelho não jogaram bem e deixaram os visitantes vencerem por 18/25 e levou a partida para o tie-break em 22 minutos.





Ainda abalados pela derrota no set anterior, a equipe comanda pelo técnico Henrique Furtado deixou a vitória escapar pelo placar apertado de 13/15 para os visitantes em 18 minutos.





Com a vitória, o Vôlei Um Itapetininga somou 7 pontos na competição e subiu uma posição na tabela. Já o Coelho chegou aos 6 pontos e se manteve na penúltima colocação da tabela.





A próxima partida do América Vôlei é fora de casa, dia 18, no estádio Chico Neto, no Paraná, onde encarar a equipe do Denk Academy Maringá Vôlei, às 19h30min.





Henrique Furtado lamenta a chance de a equipe ter conseguido três pontos em casa. “Foi um jogo bem disputado, mas a gente lamenta não termos saído com a vitória. Agora é levantar a cabeça, seguir em frente, continuar treinando forte, corrigir os erros e já pensar no próximo adversário”, disse o técnico.