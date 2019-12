IFNMG-Campus Pirapora inscreve para 41 vagas ociosas em três cursos de graduação

Vagas serão preenchidas nas formas de reopção de curso, transferência interna, transferência externa e ingresso de portador de diploma de nível superior













Foram abertas hoje, 16/12, e seguem até 31/01/20, as inscrições do processo seletivo do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG)-Campus Pirapora para ocupação de 41 vagas remanescentes nos seguintes cursos superiores: Administração, (noturno), Engenharia Civil (integral) e Sistemas de Informação (noturno). As vagas são para ingresso no primeiro semestre de 2020 e serão preenchidas nas formas de reopção de curso, transferência interna, transferência externa e ingresso de portador de diploma de nível superior (confira abaixo).





As inscrições devem ser realizadas nos dias úteis, das 9 horas às 14h30 e das 15 horas às 20h30, no setor de Protocolo do Campus, localizado na Rua Humberto Mallard, nº 1.355, Bairro Santos Dumont, em Pirapora. Para mais informações sobre o processo seletivo, a documentação necessária para inscrição e os critérios de classificação dos candidatos inscritos, consulte o Edital nº 90/2019.





Entenda as modalidades de ocupação das vagas remanescentes





- Reopção de curso: para acadêmicos regularmente matriculados em curso de graduação do IFNMG-Campus Pirapora que desejam migrar para outro curso de graduação oferecido pelo mesmo campus.

- Transferência interna: para acadêmicos regularmente matriculados no IFNMG que desejam a mudança para o mesmo curso, de um campus para outro.

- Transferência externa: para acadêmicos regularmente matriculados em outras instituições de ensino superior e que desejam transferir para o IFNMG.

- Ingresso de portador de diploma de nível superior: para portador de diploma de nível superior graduado por instituição de ensino superior, nacional ou estrangeira, oficial ou reconhecida.