Prefeitura confirma programação do Réveillon popular de Pirapora

Promovida pela Prefeitura de Pirapora, a programação oficial do Réveillon 2020 de Pirapora foi confirmada na tarde desta segunda-feira (23/12). Para recepcionar o novo ano, que se aproxima, a banda Patchanka vai agitar com muito axé e swingueira, o público na Praça de Eventos da Orla Fluvial.





Foto: Divulgação





A Banda





Liderada pelo talentoso cantor Adan Santana, a banda baiana vem atraindo os holofotes com o seu novo repertório musical. Mesclando sucessos conhecidos do gênero, com a pegada inconfundível da banda, os patchankeiros vão trazer também para Pirapora seus principais hits como "Te Amar é Preciso", "Prove do Meu Love" e "Lambreta". Eles comandarão a festa a partir da meia noite.





A programação para o Réveillon 2020 de Pirapora conta ainda com o som mecânico a partir das 20 horas, que animará e aquecerá o público para a virada do ano, que terá o tradicional show pirotécnico na Orla Fluvial, colorindo o céu sobre o rio São Francisco. Com informações da ASCOM/PMP.