Reitor da Unimontes visita Pirapora e ratifica compromisso da Universidade com a cidade

A prefeita de Pirapora, Marcella Fonseca, recebeu na última quarta-feira, (04/12), no gabinete da Prefeitura, o Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, o professor Antônio Alvimar Souza.













Durante a reunião, a prefeita e o reitor conversaram sobre novos projetos e disseram que é pura especulação, assim como fantasiosa, a informação de que o Campus da Unimontes em Pirapora iria fechar.





“Feliz por receber o magnífico reitor aqui na nossa cidade. É umas das nossas prioridades promover a educação, assim como temos projetos na área da saúde que a Unimontes pode nos ajudar. A Unimontes sempre foi e será nossa parceira, está cada vez mais consolidado no nosso município”, disse Marcella.





O Reitor Antônio Alvimar corrobora com a declaração da prefeita e acrescenta que o intuito da Unimontes é fortalecer os vínculos. “Estamos aqui para consolidar e reforçar nossa presença em Pirapora, pois há sempre a o rumor que vamos fechar. E ao mesmo tempo estreitar nossa relação com a Prefeitura, pois sabemos que a Unimontes para funcionar fora do Campus sede, precisa de uma parceria muito mais estreita com os municípios”, comentou o Reitor.





Segundo o Reitor foi uma visita extremamente proveitosa, no qual, a Unimontes pode ampliar os horizontes. “Nosso objetivo é abrir as portas da universidade, através do Programa Portas Abertas, pretendemos aproximar a Unimontes das pessoas e das comunidades. Este barco mesmo está novo, apto para receber projetos de pesquisas de diversas áreas. Hoje, abri novos cursos tem um custo alto, porém estamos realizando um estudo, para possibilitar o rodízio dos cursos, além de trazer para o município especializações e pós-graduações. A ideia é vitalizar e revitalizar o Campus da cidade”, observou.





O secretário de Educação Rodrigo Barbosa, destacou que vários assuntos foram discutidos e que alguns já estão bem encaminhados. “Foi uma agenda específica para Pirapora, para saber das nossas necessidades, pois dentro das novas diretrizes da Unimontes, como a proposta de revitalização dos Campus, rodízio de cursos e recolocação de especializações, nosso município será contemplado. A cidade recebeu um grande educador, que vem somar com a prefeita Marcella. É o fortalecimento da parceria, no qual a população será beneficiada com uma prestação de serviço pública educacional de qualidade”, ressaltou Rodrigo.





Com informações da Ascom/PMP