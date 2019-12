Servidores do Hospital Universitário participam de capacitação do SEI!

Com a finalidade de capacitar e sanar dúvidas sobre a operacionalidade do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), a correta utilização do e-mail institucional e senhas nas ferramentas tecnológicas do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) da Unimontes, o setor de Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) realizou treinamento em três momentos, no período noturno, com a participação de 70 servidores. Em 2020, o treinamento será executado nos turnos matutino e vespertino, com a finalidade de capacitar os servidores no âmbito do HUCF.





Foto: Luciana Nobre





A primeira capacitação ocorreu no final de novembro, no auditório Professor Robson Vieira Porto, no HUCF, e foi conduzida pela servidora e gerente de TI, Leila Martins Abreu, o diretor de Enfermagem Tadeu Nunes Ferreira e a servidora técnico-administrativo Dalila Ferreira Santos, do Departamento de Pessoal.





Sistema SEI!





O SE! é uma ferramenta do Governo de Minas cuja finalidade é melhorar a gestão, dar mais praticidade, rapidez e economia às instituições públicas. Diretor de Enfermagem do HU, Tadeu Nunes Ferreira ressaltou a importância do conhecimento e adaptação às novas tecnologias. “O processo de trabalho na administração pública tem avançado muito com a incorporação de novas tecnologias, se tornado cada vez mais eficiente e sustentável. Buscamos atender ao principal objetivo que é a qualidade do serviço prestado à sociedade. Assim, é fundamental que nós, servidores públicos, estejamos engajados nesse processo de mudança para uma gestão mais moderna e segura”.





Para a gerente de TI/HUCF, este momento é de mudança. “Estamos passando por um momento de transformação dos processos e precisamos estar alinhados o às novas tecnologias disponíveis no ambiente público. As ferramentas tecnológicas permitem agilidade, eficiência e otimização dos processos”, destacou a gerente Leila Martins.





SEI! e o aumento da produtividade





O SEI! foi instituído pelo Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Ele permite a utilização dos meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e economicidade, o que promove a eficiência administrativa. Além disso, permite a diminuição do uso de papel, aumento da produtividade, otimização dos fluxos de trabalho e agilidade na tramitação de documentos públicos com a assinatura digital.





No âmbito da Unimontes, a DTI é o setor responsável pelo treinamento e implantação de todo o sistema. Um plano trabalho está em execução para contemplar todos os setores e unidades da Instituição.





Primeiro acesso - como cadastrar





É necessário que o servidor tenha bastante cuidado com as senhas, pois as mesmas são de uso pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade do servidor. Todos os acessos realizados têm nome e CPF registrados.