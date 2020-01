América Vôlei tem atletas entre os melhores do primeiro turno e busca crescimento na Superliga Masculina

Fotos: Mourão Panda/América





O confronto é válido pela 2ª rodada do returno e pode marcar a estreia de dois atletas de 17 anos, da categoria de base do time da capital mineira, e que foram emprestados ao Coelho: Vicenzo Gherard, central de 2m, e o ponteiro Vitor Ramos, de 1.94.





O técnico Henrique Furtado fez uma avaliação das duas últimas partidas fora de casa e sobre o jogo contra a Raposa. “Sempre é uma honra enfrentarmos um times do nível que estamos enfrentando. Estamos nos preparando para fazer uma grande partida neste domingo, em casa, diante da nossa torcida. Mesmo com a derrota para o Fiat Minas e depois para o Sesc Rio, a equipe apresentou um crescimento, a gente trabalhou bastante e tivemos ataques promissores. Acredito que esta semana longa de preparação e estudos do adversário é importante para que a gente chegue perante o Sada Cruzeiro e faça uma grande partida”, destacou.









Destaques da CBV





No encerramento do primeiro turno da Superliga, o América Vôlei terminou com dois atletas em destaque pela Confederação Brasileira de Voleibol: o oposto German Johansen, como melhor saque da Superliga e o central Renan Machelucci Moralez como melhor ataque do primeiro turno.





“Temos grandes jogadores e a prova disso são os prêmios que os atletas conseguiram no primeiro turno. O time vem crescendo a cada rodada, mas é importante salientar que participamos de um campeonato muito difícil e com adversário com nível muito alto. Os jogadores vêm fazendo um trabalho bom, mesmo com o resultado que a gente gostaria de ter não ter sido de vitórias, mas a gente vem apresentando um vôlei de qualidade. Estamos sempre na busca permanente pela vitória e pelos pontos. Estamos aprendendo muito de um jogo para o outro e estamos buscando o crescimento constante na dentro da competição”, finalizou o técnico.

De volta ao Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves, em Montes Claros/MG, o América Vôlei se prepara para o clássico mineiro contra o Sada/Cruzeiro, atual líder da Superliga Masculina de Vôlei, neste domingo (19/01), às 20h, com transmissão do Canal SporTV.