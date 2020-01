Atletas do América Vôlei conhecem Projeto Social Isaac

Instituição assiste mais de 130 crianças no contraturno escolar com oficinas gratuitas de futebol, judô, ballet e artesanato









Uma manhã diferente para a Comissão Técnica e jogadores do América Vôlei. Ao invés de treino físico ou com bolas no ginásio Tancredo Neves, eles foram até o bairro Canelas II, em Montes Claros, para conhecer a Instituição Social de Amor Cristão – Projeto Isaac –, que assisti mais de 130 crianças em vulnerabilidade social no contraturno escolar.





Fotos: Wesley Gonçalves/Ascom América Vôlei





No local, atletas e CT foram recebidos pela coordenadora de oficinas do projeto social, Marlen Noelly Ferreira e pelo diretor administrativo, Cleudiomar Gonçalves de Queiroz, que apresentaram o espaço físico em que o projeto é desenvolvido, bem como a construção da nova sede do Projeto Isaac. "Com a nova sede, queremos ampliar o atendimento para um número maior de crianças e oficinas. E dentre elas, desejamos que o vôlei faça parte", explicou o diretor administrativo.





O técnico do América Vôlei Henrique Furtado disse que é sempre um prazer apresentar um pouco da rotina de um atleta de auto-rendimento, pois eles servem como inspiração para as futuras gerações. “São projetos sociais como este que fazem a diferença na comunidade, pois atendem quem realmente precisa. O olhar das crianças, a curiosidade em saber como é a nossa rotina, o foco, a determinação para se chegar a um objetivo. Tudo é importante, pois somos exemplos para essas crianças e adolescentes”, destacou.





O levantador Tiago Felipe Windmoller falou da sua profissão e frisou que são necessários o estudo, a disciplina e a dedicação para chegar aos seus objetivos. “Precisamos ter foco em tudo que fazemos. Estudar é importante para o crescimento pessoal e profissional e, aqui, vocês recebem oficinas que ajudam a desenvolver suas habilidades”, disse.





Projeto Isaac





Marlen Ferreira explica que o Projeto Isaac existe desde o ano de 2009, mas foi em 2011 que foi legalmente registrado. Durante todo este período, ela conta que já foram atendidas mais de 1 mil crianças. “Elas têm entre 06 e 15 anos e o nosso objetivo é oferecer dignidade, carinho, amor e proteção. Muitas vivem em situação de vulnerabilidade social e estando aqui, ficam menos tentados para o envolvimento com substâncias psicoativas, trabalho infantil e outros problemas sociais. Temos uma ótima parceria com as escolas em que estudam, pois todos para participarem das oficinas, precisam estar matriculados e presentes às aulas na escola”, ressaltou.





São quatro oficinas: futebol, judô, ballet e artesanato. Sendo que este último também pode ser feito pelas mães. “Nossas oficinas acontecem devido ao Fundo para Infância e Adolescência (FIA) que é um fundo público que tem como objetivo financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Os contribuintes podem fazer doações para o FIA direto da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda”, finalizou a coordenadora.





Quem quiser conhecer e ajudar ao Projeto Isaac basta ligar para (38) 98853-9702, ou procurar por Marlen ou Detinha na sede que fica localizada na Rua "D", número 399, bairro Canelas II.