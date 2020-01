Fora de casa, América Vôlei enfrenta Minas e Sesc Rio nas duas próximas rodadas da Superliga

Após merecido descanso e recesso para as comemorações de fim de ano, a Comissão Técnica e os atletas do América Vôlei voltaram aos treinos no ginásio poliesportivo Tancredo Neves, em Montes Claros, de olho nos dois próximos jogos na volta da 11ª e última rodada da Superliga Masculina de Vôlei e 1ª do returno.













Nesta quarta-feira (08/01), o Coelho enfrenta a equipe do Fiat Minas, na Arena Minas, em Belo Horizonte. A equipe viajou na noite desta terça-feira e já treina no local da partida. O jogo será às 19h30min, com transmissão do Canal Vôlei Brasil.





Da capital mineira, os comandados do técnico Henrique Furtado viajam para o Rio de Janeiro/RJ, onde no sábado (11/01), às 19h, encaram o Sesc Rio, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, também com transmissão do Canal Vôlei Brasil pela primeira rodada do returno da Superliga.





O Coelho só volta a jogar diante da sua torcida, no Caldeirão do Coelho Atômico, no sábado, dia 19, quando receberá o Sada Cruzeiro pela segunda rodada do returno. A partida terá transmissão ao vivo do Canal SporTV2.





Para Henrique Furtado, o momento é de lutar e ir em busca de uma vitória fora de casa. “A expectativa é de batalhas duríssimas nos próximos jogos, com grandes times, ótimos levantadores, grandes atacantes. Teremos que sacar muito bem para tirar a primeira bola do levantador. Estamos focados, treinando bastante para buscar a vitória na casa dos adversários”, disse o técnico.





O América Vôlei está na 11ª posição na tabela de classificação com 06 pontos. O líder é o Sada Cruzeiro com 27 pontos, seguido pelo SEM Taubaté Funvic com 25. Em terceiro aparece o Sesi/SP. O Fiat Minas, próximo adversário do Coelho está na 7ª posição e o Sesc Rio, adversário em sequência, aparece em 4º lugar na tabela de classificação.





Novidades no Coelho





Dois novos reforços chegaram ao América Vôlei, vindos como empréstimo da base do Sada Cruzeiro. O Ponteiro Victor Ramos, de 17 anos, e o central Vicenzo Gherard, de 17 anos e 1,95 de altura.





“Cheguei no meio da temporada, mas espero vivenciar novas experiências em uma equipe adulta, já que venho da base do Cruzeiro. Estou com muita expectativa e ansioso para poder jogar e defender o América nos próximos jogos da Superliga”, disse o central.





Os atletas ainda não estão à disposição do técnico Henrique Furtado para a próxima rodada. Eles aguardam a documentação ficar pronta nos próximos dias para poderem vestir a camisa do Coelho. “A chegada deles é importante. Estão muito felizes e com vontade de ajudar a equipe, compor o elenco e o trabalho. Tenho certeza que irão aproveitar cada oportunidade dada”, finalizou o técnico.