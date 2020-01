Jovem é morto a tiros em Pirapora

No início da madrugada desta segunda-feira, (13/01), durante patrulhamento pelo Bairro Cinquentenário, os militares escutaram ruídos de disparos de arma de fogo.Segundo os militares, ao realizarem rastreamentos pela localidade, policiais encontraram a vítima, um jovem de 21 anos, caída ao solo na Rua Madre Lizaura. O homem tinha marcas de sangue na cabeça e estava sem sinais vitais.Uma equipe do SAMU compareceu no local, confirmando o óbito.Uma testemunha que não quis se identificar, acionou a Polícia Militar via 190 e informou que, após ouvir 04 disparos de arma de fogo, avistou um indivíduo correndo em direção à Rua Montes Claros.Seguem os rastreamentos para localizar o autor dos disparos.