Organizadores do Carnaval Indoor no Parque de Exposições têm expectativa de receber milhares de foliões

O Parque de Exposições João Alencar Athayde, em Montes Claros/MG, vive a expectativa de receber mais uma edição do Carnaval no Parque. Segundo a Cia Promoções, organizadora do evento, são esperadas milhares de foliões na maior festa popular do planeta.





Foto: Kill the Light





No dia 15 de fevereiro, será o lançamento oficial do pré-Carnaval com o “Libere o Jegue”. Nos dias 21, 22, 23 e 24, blocos caricatos, bandas regionais e Djs, animarão a festa do Rei Momo. Já no dia 29 de fevereiro, quem comanda a Ressaca do Carnaval é a famosa Bat Caverna, de Diamantina.





Entre as atrações, estão os maiores blocos de carnaval da cidade, bandas e Dj’s que prometem levar, aos milhares de foliões que forem ao Parque de Exposições, muita diversão, alegria e descontração no maior espetáculo da terra.





O Circuito de Carnaval é uma realização da Cia Promoções em parceria com a P2 Produções e será em local fechado, conta com a autorização do poder público e segue todas as regras e conceitos de segurança e conforto para multidão.