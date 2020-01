PM combate o tráfico de drogas em Pirapora e Buritizeiro

Por volta das 14h do dia, (17/01), sexta-feira, durante patrulhamento pelo bairro Bom Jesus 2, chegou ao conhecimento dos militares, que um suspeito de 18 anos, teria pago a um adolescente de 15 anos, para que o menor escondesse considerável quantidade de entorpecentes.













A equipe do Tático Móvel (259º Cia PM de Pirapora) abordou o adolescente na Rua Maria Alves Pamplona e localizou no bolso do suspeito as chaves de um imóvel ainda em construção, localizado naquela rua.

Segundo militares, após buscas no imóvel, os militares localizaram uma mochila contendo 11 barras, 5 tabletes, 30 buchas e 3 porções de maconha.





A droga, que havia sido escondida no quintal da casa pelo adolescente, estava escondida em uma mochila e em um saco plástico. O adolescente infrator foi apreendido e encaminhado para a delegacia juntamente com o material localizado.





O autor, que tem passagens por tráfico de drogas e receptação, foi preso em sua casa, localizada no mesmo bairro onde a droga foi apreendida.





Combate em Buritizeiro





Por volta das 04h da manhã de terça-feira, (21/01), os militares receberam a denúncia de que um suspeito de 17 anos, estava em um ônibus do transporte coletivo que fazia a rota Uberlândia-Pirapora e trazia entorpecentes em sua mochila.

De posse dessas informações, a guarnição abordou o ônibus próximo a um Posto de Combustível, no Bairro Novo Buritizeiro. Durante as buscas, foram encontrados 03 tabletes de maconha (aproximadamente 03kg) na mochila do suspeito.

Segundo informações da PM, o menor trazia a droga para entregar a um jovem de 19 anos, que o aguardava na Praça do Ferro Velho. Os militares realizaram rastreamento e localizaram o autor na referida praça, no Bairro São Francisco.

O menor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, acompanhado do seu representante legal. O suspeito foi preso e levado para a DEPOL juntamente com o entorpecente apreendido. Com informações da 55º BPM.