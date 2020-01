PMMG abre concurso público com 160 vagas para formação de oficiais

A remuneração básica inicial para o Cadete do 1º ano do curso de formação é de R$ 5.769,42



A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) divulgou edital de um novo concurso público para selecionar profissionais para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), para 2020, com 160 vagas, sendo 144 para homens e 16 para mulheres. A remuneração básica inicial para o Cadete do 1º ano do curso de formação é de R$ 5.769,42.





Para concorrer é necessário ter entre 18 e 30 anos na data da inclusão, ter altura mínima de 1,60m.





site ,no período entre 5 de fevereiro a 6 de março de 2020. As inscrições serão feitas por meio da internet, através do,no período entre 5 de fevereiro a 6 de março de 2020.





O candidato que tiver dificuldade de acesso à internet, poderá comparecer, durante o

período de inscrição, diretamente nas unidades da PM listadas no edital.





O concurso será composto de duas fases:





1ª fase: Provas de Conhecimentos (objetiva e dissertativa).

2ª fase: Avaliações Psicológicas, Avaliação Física Militar (AFM) e Exames de Saúde (preliminares e complementares), Exame Toxicológico, Prova Oral e Prova de Títulos





As provas (objetiva e dissertativa) serão aplicadas na data de 5 de abril de 2020, com início previsto para as 08h30min.





O presente concurso terá validade de 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, contados da data do resultado final/homologação do concurso.





Curso de formação





O curso funcionará na Escola de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar, situado na capital mineiro, e terá duração de dois anos e seis meses acadêmicos e seis meses de aspirantado, com inicio previsto pra 31 de agosto de 2020, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva e atividades escolares extraclasse após as 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.





Durante o curso será obrigatório o alojamento do cadete nos primeiros 12 meses de curso, no todo ou em parte, com finalidade de familiarizar-se ao regime de caserna e às atividades militares.





O cadete fará jus, durante o curso, à remuneração, abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor.





Atribuições





Cadete PM: exercer atividade estudantil, em regime de dedicação integral, e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o período de duração do CFO, conforme normas da Educação de Polícia Militar em vigor e Regulamentos da Escola.





Aspirante a Oficial PM: exercer atividades inerentes aos oficiais subalternos (Tenentes), com atribuições e deveres semelhantes, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes.





Tenente PM: promover a segurança pública por meio de ações e operações policiais militares, coordenando, controlando e monitorando os resultados alcançados. Para tanto, a atuação do Tenente compreende as seguintes atribuições específicas,

dentre outras.





Condições gerais de exercício do cargo: trabalhar em contato cotidiano com o público, de forma individual ou em equipe, sob supervisão permanente, em ambiente de trabalho que pode ser fechado ou a céu aberto, a pé, montado, embarcado ou em veículos, em horários diversos (diurno, noturno ou em rodízio de turnos). Atuar em condições de pressão e de risco de contágio e de morte em sua rotina de trabalho.





