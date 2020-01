Suspeito é preso após furtar veículo em Várzea da Palma

No início da tarde de domingo, (12/01), um motorista de 72 anos que passava pela Feirinha da Rua Salvador Roberto, deu carona para um homem de 39 anos. Ao fazerem uma parada em um supermercado do Bairro Pinlar, o proprietário esqueceu as chaves do automóvel na ignição do carro e o autor tomou a direção do veículo e fugiu.Segundo informações, por volta das 14h, a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada, comparecendo ao local onde havia acontecido um acidente automobilístico, na MGC 496, município de Corinto.O suspeito do furto havia se acidentado durante a fuga, apresentando um corte profundo na cabeça, por isso, foi encaminhado ao HPS no município de Curvelo e, após o atendimento médico, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Várzea da Palma. O veículo foi recolhido para o pátio conveniado. Com informações da 55ª BPM.