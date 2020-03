Boletim: 28 casos suspeitos de Coronavírus em Pirapora

Secretaria divulga novo boletim





A Secretaria de Saúde Municipal atualizam neste momento, novos números suspeitos em Pirapora: 28 casos suspeitos e um (01) caso descartado.









A Secretaria Estadual de Saúde vem alimentando o sistema e atualizando uma vez por dia, dessa forma é necessário que todos os procedimentos sejam adotados e seguidos. As orientações do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, coronavírus, é que todos permaneçam em casa com as devidas precauções.





A atualização foi até às 12h40 de hoje, 27/03.





Com informações da ASCOM/PMP