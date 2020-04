Descartado o segundo caso suspeito de coronavírus em Pirapora

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o adolescente que está internado e era o segundo caso suspeita de coronavírus em Pirapora teve o teste diagnosticado como negativo para o novo COVID-19.O caso ainda está sendo acompanhado e avaliado com cautela pelo Comitê de Enfrentamento, pela Secretaria de Saúde de Pirapora e pela Fundação Hospitalar.A Secretaria de Saúde informa que ainda é necessário que toda população continue com os cuidados à saúde para evitar infecções. O jovem avaliado havia chegado de uma viagem a São Paulo, cidade até o momento registra o maior número de casos confirmados no país.Com informações da ASCOM