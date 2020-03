Fundação João Pinheiro disponibiliza cursos gratuitos on-line

Oportunidade de aprendizado se soma à necessidade de isolamento durante pandemia









A Fundação João Pinheiro (FJP) está com inscrições abertas para cinco cursos gratuitos na modalidade a distância. A iniciativa é uma oportunidade de aprendizado e certificação e se soma aos esforços do Governo de Minas para que a população fique em casa durante a pandemia do coronavírus (Covid-19), reduzindo a propagação da doença.





Estão disponíveis os cursos Mulheres na Função Pública; Gênero e Políticas Públicas para as Mulheres; Conhecendo e Combatendo a Violência Contra a Pessoa Idosa; Introdução ao Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas com Foco em Políticas; e Empoderamento e Protagonismo da Pessoa Idosa.





Os cursos são sem mediação de um professor tutor, e trazem conteúdos divididos em módulos, que serão apresentados na forma de videoaulas ou e-books.





As atividades de cada módulo possuem correção automática e o aluno pode finalizar as aulas e gerar seu certificado logo que os estudos forem concluídos, desde que obtenha aproveitamento suficiente dentro do prazo máximo de duração do curso.





Inscrições





neste link. O candidato receberá um e-mail com a confirmação da matrícula e orientações para acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem da Fundação João Pinheiro. As inscrições podem ser feitas no site da FJP até 31/3,. O candidato receberá um e-mail com a confirmação da matrícula e orientações para acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem da Fundação João Pinheiro.





Agência Minas