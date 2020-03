Fundação prepara Hospital de Base para pacientes com suspeita de COVID-19

A Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire implementará, nos próximos dias, uma estrutura específica para atendimento e tratamento dos pacientes com insuficiência respiratória suspeitos de Coronavírus (COVID-19), garantindo ainda mais segurança na aplicação dos protocolos indicados pelo Ministério da Saúde e maior tranquilidade para os demais usuários da instituição.













Nomeado como Hospital de Base, a estrutura funcionará no prédio do Centro Médico Especializado de Pirapora (CMEP). Nos últimos dias, a equipe designada tem providenciado os EPI´s necessários, e as melhores condições dos leitos com os equipamentos e suprimentos indispensáveis, além das medicações indicadas pelos protocolos regulamentados pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde (SES).





Ainda em fase de estruturação, o Hospital de Base da Fundação tem avançado para o processo de testes e treinamento das equipes que estarão destinadas para estes atendimentos específicos. Assim como foi adotado nos processos da Fundação, os profissionais de risco ou com sintomas respiratórios foram afastados, para garantia da segurança de todos.





Com o bom andamento do cronograma planejado para a estruturação do Hospital de Base, a previsão para início das assistências, para os pacientes específicos com sintomas do COVID-19, é até o início da próxima semana.





Todos os processos do Hospital de Base da Fundação estarão sincronizados com o Hospital de Campanha, o qual, nos próximos dias, funcionará no prédio do Centro de Especialidades Médicas (CEM). Neste local, o sistema de Saúde do município direcionará todos os pacientes, que apresentarem os sintomas do COVID-19, para as primeiras triagens, as quais definirão quem será encaminhado para o Hospital de Base.





CMEP está agora no Hospital de Olhos





Em decorrência da utilização do prédio do CMEP, para o funcionamento dos leitos do Hospital de Base, todos os serviços ofertados pelo CMEP foram transferidos para o prédio do Hospital de Olhos, que fica ao lado, na rua lateral.





Portanto, a partir desta quinta-feira, 26 de março, os usuários do CMEP, em caso de necessidade dos serviços, devem se direcionar para o Hospital de Olhos, na Rua Sete Lagoas.





