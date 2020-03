Município fornecerá merenda nas escolas neste período de suspensão das aulas

A Secretaria de Educação de Pirapora, informa que a partir de segunda-feira, 23 de março, fornecerá para os alunos da rede de ensino municipal o almoço, que será disponibilizado entre 11 e 13:00 horas, de segunda a sexta-feira.





Fotos: Fernando Teixeira





A merenda será servida nas escolas em que o estudante estiver matriculado.





A Administração Municipal entende que o momento é de medidas severas para conter o avanço do COVID - 19 (CoronaVírus), porém, há um consenso que muitas crianças só têm como refeição diária a merenda escolar.





A Secretaria sabe da importância das medidas emergenciais de enfrentamento e prevenção, em relação ao contágio da pandemia COVID – 19, inclusive, seguindo as normas e orientações do Ministério da Saúde, por isso, tomará todas as medidas possíveis para servir essas refeições, preservando a saúde dos alunos, funcionários e colaboradores, que farão parte dessa ação, que é uma obrigação do município e neste momento delicado também é um ato de humanização. Com informações da ASCOM.