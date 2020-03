Organização confirma adiamento do 2° Pirapora Motorfest

Em conformidade com o Decreto nº 116 de 19 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais de enfrentamento, contingenciamento e prevenção em relação ao contágio da pandemia COVID - 19 (CoronaVírus), publicado pela Prefeitura de Pirapora, o ‎Motoclube Dourados do Asfalto juntamente com a administração municipal tomou a decisão de adiar o 2° Pirapora Motorfest – 2020.

Foto: Arquivo

O evento que aconteceria do dia 17 a 21 de abril foi adiado e os organizadores em breve divulgarão uma nova data para o Motofest.





O motoclube e os parceiros entendem que seria um risco à saúde pública, portanto, é hora de tomar todas as medidas cabíveis para evitar a proliferação do COVID-19. Com informações da ASCOM.