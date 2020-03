Pirapora terá Hospital de Campanha para enfrentamento do COVID-19

Desde a última semana, a Prefeitura de Pirapora se juntou aos órgãos e autoridades públicas, para potencializar a implementação de medidas para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19).





Fotos: ASCOM





Atendendo o Plano de Ação proposto no planejamento e pactuado entre a Prefeitura de Pirapora, através da Secretaria de Saúde (SESAU), com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Marinha, várias ações vêm sendo desenvolvidas, desde a última sexta-feira, como campanhas educativas, barreiras sanitárias e fiscalização do cumprimento da regulamentação dos decretos municipais, específicos no combate do COVID-19.





Nesta terça-feira (24/03) uma comitiva, que reuniu representantes de todos estes órgãos e o promotor Leonardo Diniz do Ministério Público, esteve no prédio do Centro de Especialidades Médicas (CEM) para avaliação da estrutura, a qual abrigará o Hospital de Campanha, principal proposta do Plano de Ação.





Pré-triagem no Hospital de Campanha





A criação deste hospital objetiva, fundamentalmente, evitar o sobrecarregamento e até um colapso dos atendimentos da Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, em caso de agravamento no número de pessoas infectadas com o COVID-19, na cidade e região.





Uma equipe multidisciplinar, com profissionais capacitados e com experiência em saúde pública, vinculados aos órgãos envolvidos, está a frente da estruturação necessária do espaço concedido pela Secretaria de Saúde. Desde segunda-feira (23) estão sendo definidos e elaborados os processos operacionais, observando os protocolos a serem seguidos, conforme o Ministério da Saúde tem recomendado para os casos de pacientes que apresentam os sintomas relacionados ao COVID-19.





Nesta quinta-feira (26) serão realizados testes e simulados no local, para o aprimoramento e padronização dos processos. A expectativa é que o Hospital de Campanha esteja disponível para a população o quanto antes.





Estratégias de guerra contra o Coronavírus





O Hospital de Campanha trata-se de um complexo hospitalar móvel ou temporário, que reúne pessoal, equipamentos e instalações para prestar atendimento em áreas em que o apoio à saúde é vital.





Seja pela alta demanda de atendimentos, como em campos de guerra, pós-tragédias e catástrofes, até situações atípicas, como o rápido alastramento de doenças, este tipo de unidade hospitalar se torna uma das mais rápidas soluções a serem utilizadas.





Com informações da ASCOM