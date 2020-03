Saiba o que pode e o que não pode funcionar no comércio

Com o decreto de calamidade pública instituído pelo Governo de Minas para combater a pandemia de coronavírus, há diversas restrições ao funcionamento do comércio em todo o estado. Porém, alguns estabelecimentos devem continuar com as portas abertas de forma a garantir a prestação de serviços essenciais, bem como o abastecimento alimentar.





Conforme deliberação anterior, que foi estadualizada, o Executivo suspendeu serviços, atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, que tem circulação ou potencial aglomeração de pessoas.









Não podem abrir ou ser realizados:





I – eventos públicos e privados de qualquer natureza com público superior a trinta pessoas;





II – atividades em feiras, inclusive feiras livres;





III – shopping centers e estabelecimentos situados em galerias ou centros comerciais;





IV – cinemas, clubes, academias de ginástica, boates, salões de festas, teatros, casas de espetáculos e clínicas de estética;





V – museus, bibliotecas e centros culturais.





Podem funcionar:





I – farmácias e drogarias;





II – hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos;





III – lojas de conveniência;





IV – lojas de venda de alimentação para animais;





V – distribuidoras de gás;





VI – lojas de venda de água mineral;





VII – padarias;





VIII – postos de combustível;





IX – oficinas mecânicas.





X – agências bancárias e similares;





Tem de ficar aberto:





I – tratamento e abastecimento de água;





II – assistência médico-hospitalar;





III – funerárias;





IV – coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos e demais atividades de saneamento;





V – processamento de dados;





VI – segurança privada;





VII – serviços bancários;





VIII – imprensa.





Restaurantes, bares e lanchonetes:





Podem funcionar com restrições sanitárias.





Outros estabelecimentos, comerciais e industriais, podem funcionar desde que:





I – adotem sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contato e aglomeração de trabalhadores;





II – implementem medidas de prevenção ao contágio pelo agente Coronavírus (COVID-19), disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade de:









adotar cuidados pessoais, sobretudo lavagem das mãos, utilizar produtos assépticos durante o trabalho, como álcool em gel setenta por cento, e observar a etiqueta respiratória;



manter a limpeza dos instrumentos de trabalho;









O Governo do Estado ressalta que todos os estabelecimentos que estão autorizados a funcionar devem adotar medidas rigorosas de higiene para os usuários e os funcionários. Tais medidas visam coibir a disseminação do coronavírus no território mineiro.









Agência Minas