Sobe para 43 os casos suspeitos por Coronavírus em Pirapora

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o aumento no número de casos suspeitos neste último Boletim se deve a não atualização dos dados no sistema do último fim de semana.A Secretaria de Saúde de Estado de Minas Gerais informa, também, que a partir do dia 27 de março (ultima sexta-feira) os casos suspeitos de COVID-19 passaram a ser notificados em um novo sistema disponibilizado pelo Ministério da Saúde e que esse processo de transição, acarreta na instabilidade do sistema.Perante esse problema, o Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 de Pirapora reuniu todos os dados dos hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, atualizando estes novos dados.A Secretaria de Estado de Saúde publicou, também, um novo protocolo onde todas as pessoas com síndrome gripal e febre aferida e que foram atendidas, serão notificadas como caso suspeito e farão parte da estatística oficial.Dessa forma, os números suspeitos tendem a aumentar gradativamente. A Secretaria Municipal de Saúde salienta que todos os cuidados estão sendo tomados e pedem que o isolamento seja cumprido para o bem de todos. A atualização foi até as 13h50 de hoje, 31/03.ASCOM