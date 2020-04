Câmara Municipal aprova contratações temporárias para reforçar combate ao Coronavírus

Com votação unânime em plenário, a Câmara Municipal de Pirapora aprovou terça-feira (14/04), em sessão ordinária o Projeto de lei de autoria do Executivo, que autoriza a contratação de pessoal para atender excepcionalmente o combate ao COVID-19.









O PL só foi a plenário para discussão e votação após a terceira retificação de seu texto, exigida pela bancada de oposição. “No texto original que enviaram a essa Casa, o projeto não destacava o caráter temporário das contratações, pelo contrário incorporava as novas contratações excepcionais ao quadro de funcionários da Prefeitura”, alertou o presidente da Câmara, Anselmo Caires.





Com a aprovação autorizativa do Legislativo, a prefeita Marcela Ribas Fonseca poderá encaminhar a contratação de 65 novos servidores, pelo tempo máximo de 3 meses e prorrogáveis por mais 3 meses, para vagas de médicos (10), enfermeiros (10), técnicos em enfermagem (10), cuidador social (10), auxiliar de cuidador social (10)e agentes administrativos (15). Todos com carga de 40 horas/semanais.





Os contratos decorrentes dessa lei deverão ser precedidas de processo seletivo público simplificado.

Na discussão do projeto de lei, vereadores da situação e de oposição destacaram a necessidade do município preparar sua estrutura de atendimento a eventuais pacientes do coronavírus, que nesta semana teve seu segundo caso confirmado num paciente masculino de 30 anos de idade, ainda sem identificação da origem de sua contaminação. O paciente, juntamente com sua esposa e filha, encontra-se em isolamento domiciliar.





Um dos receios com a propagação do COVID-19 é a fraca estrutura de respiradores da Fundação Hospitalar Dr. Moisés de Magalhães Freire. O ex-secretário municipal de Governo, Sinvaldo Pereira, que hoje reassumiu sua vaga na Câmara no lugar do suplente Tião Santana, explicou que o hospital possui apenas 22 respiradores, sendo vinte divididos entre os CTIs adulto e infantil, e apenas dois para atender casos de emergência.





Vereadores das duas bancadas manifestaram preocupação com o coronavírus em Pirapora e destacaram o trabalho que vem sendo feito pelo comitê gestor da crise, coordenado por representantes das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Prefeitura e Ministério Público. Com informações da ASCOM/Câmara