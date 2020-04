Chile supera os 5 mil casos de infecção pelo novo coronavírus

O ministro da Saúde do Chile, Jaime Mañalich, anunciou nesta terça-feira que o país superou a marca de 5 mil casos de infecção pelo novo coronavírus, depois do registro de mais 301, na comparação com o boletim de ontem.













Além disso, foram novas seis mortes nas últimas 24 horas, elevando o total para 43. Segundo o integrante do governo, todos os óbitos incluídos na contabilização de hoje são de pessoas com mais de 70 anos, sendo cinco habitantes da Região Metropolitana de Santiago.





O total de casos de Covid-19 no Chile, de acordo com os dados oficiais, é de 5.116. O país está atrás apenas do Brasil, em quantidade de infecções registradas.





"Temos uma quantidade de contágios com uma progressão que avança entre 300 e 400 por dia. Nos últimos dias, houve redução", explicou Mañalich, em entrevista coletiva.





O ministro da Saúde ainda revelou que o número de pacientes que receberam alta é de 898. O grupo reúne pessoas que deixaram hospitais após 14 dias de internação, sem que fizessem um novo teste para Covid-19, sendo consideradas "não contaminantes".





Restrições relaxadas





O Chile ainda está em estado de exceção por catástrofe, com toque de recolher de 22h às 5h (hora local), aulas suspensas, fronteiras fechadas, assim como estabelecimentos comerciais, cinemas, restaurantes e lojas que não são de primeira necessidade.





O governo do país não impôs um confinamento obrigatório, como alguns países vizinhos, mas em seis localidades de Santiago houve imposição do isolamento da população, sendo que, em alguns deles, diante dos números favoráveis, há previsão de relaxamento das medidas nos próximos dias em algumas dessas regiões.





EFE





pnm/bg