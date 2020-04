Covid-19: Visitas sanitárias são intensificadas em Pirapora

Com a publicação do Decreto da Prefeitura de Pirapora, que entrou em vigor desde o último sábado (18/04), as visitas sanitárias nos estabelecimentos comerciais do município foram readequadas e intensificadas a partir desta segunda-feira (20).













Pautado pelas definições do Sistema de Comando de Operações (SCO) em conjunto com o Comitê de Enfrentamento do Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde, o decreto estipula uma nova definição de horários específicos para o funcionamento do comércio (de acordo com o respectivo segmento) dentre outras adaptações. O intuito é evitar a aglomeração de pessoas e melhorar a organização no atendimento ao público, de forma coordenada, atentando-se para as medidas de segurança, indicadas pelas autoridades em Saúde Pública.





Com uma equipe formada por profissionais da Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, fiscais e agentes de saúde de Pirapora, as visitas sanitárias têm sido realizadas desde o dia 01 de abril, pelo mesmo grupo que coordena e executa as barreiras sanitárias, nas entradas da cidade.





Todas as ações e atuações desta equipe são fundamentadas no que é determinado nas reuniões de planejamento do SCO, as quais contam com a participação de Prefeitura de Pirapora, demais órgãos e autoridades públicas e representantes de classes e entidades, todos imbuídos no enfrentamento da pandemia.





Balanço e compreensão





De acordo com o balanço apurado, até o dia 17 de abril, mais de 200 condutores de veículos foram abordados e receberam orientações para os cuidados com o Covid-19, através das barreiras sanitárias. Nas visitas sanitárias, 235 estabelecimentos comerciais receberam as equipes, que levou recomendações e informações sobre o que é regulamentado nos decretos municipais. Destes, 18 foram notificados, por infringirem a segurança sanitária.









Todos os dias, ainda no início da manhã, as equipes, que realizam as visitas sanitárias na cidade, se reúnem no 55º Batalhão da Polícia Militar, para o alinhamento entre os componentes de como será a desenvolvimento do trabalho, com o capitão Warley Santos da PM e a fiscal sanitária Vanessa Lima. Especialmente, nesta segunda-feira, norteados pelo Decreto 127, toda a equipe foi dividida em pequenos grupos para a visitação, durante todo o dia, dos estabelecimentos comerciais.





A expectativa é que com o novo decreto as aglomerações, flagradas nos últimos dias nos centros comerciais de Pirapora, possam ser radicalmente reduzidas, conforme sugere Vanessa Lima: “para resguardar o atendimento do último decreto, nesta semana as nossas ações serão intensificadas. A população precisa entender que todas essas medidas e o nosso trabalho é para garantir mais segurança para todos, nesse momento de pandemia”. Lembrou a fiscal sanitária.





Mesmo sendo um processo complicado no início das visitas, sem a real compreensão das pessoas que eram abordadas, o trabalho de conscientizar as pessoas tem surtido efeito, para o capitão Warley Santos, da PM.





“Depois de muita orientação e até de notificações e multas, a população e comerciantes se conscientizaram mais. Temos visitado e orientado a todos. Nos casos de recorrência, temos emitido as multas. Mesmo assim o pessoal tem aceitado o nosso trabalho entendendo a importância do envolvimento de todos. O trabalho está sendo bem efetivo e o objetivo tem sido alcançado, gradativamente”. Concluiu.





