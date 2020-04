Em Pirapora sobe para 53 os casos suspeitos de Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde atualiza, neste momento, os novos números suspeitos em Pirapora: 53 casos suspeitos e permanecem dois (02) casos descartados.

A Secretaria de Saúde de Estado de Minas Gerais atualizou em 39.084 os casos suspeitos, sendo 370 confirmados e o aumento para seis (06) óbitos confirmados em Minas Gerais.





Os órgãos de saúde de Pirapora, o Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 e o Sistema de Comando de Operações (SCO) pedem, encarecidamente, a população que permaneçam em casa com as devidas precauções. A atualização foi até as 12h20 de hoje, 02/04.





Com informações da ASCOM