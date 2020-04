Laboratório da Unimontes é autorizado para testes da Covid-19

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), por meio do Laboratório de Pesquisa em Saúde do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), foi credenciada para a realização, em caráter emergencial, de testes do diagnóstico do vírus SARS-Cov-2, causador da Covid-19. A Unimontes foi uma das instituições habilitadas para compor a Redelab Covid-19, formada pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação Ezequiel Dias (Funed).













O credenciamento que atesta a qualidade do laboratório foi publicado pela Funed nessa quarta-feira (1º/4). A proposta foi encaminhada pela Unimontes à Fundação Ezequiel Dias na última sexta-feira (27/3), pela “Frente Universitária contra a Covid-19”, formada por professores e pesquisadores voluntários, vinculados aos Programas de Pós-Graduação (mestrado e doutorado) em Ciências da Saúde e em Biotecnologia.





Junto com a unidade da Unimontes, a Funed autorizou o serviço de testes em laboratórios de outras 13 instituições. Também integram a Redelab Covid-19 a Fundação Hemominas, Fiocruz Minas, Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA-MG) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).





Próximos passos





Após a publicação do documento do credenciamento, os laboratórios receberão um Termo de Compromisso da Redelab Covid-19, que deverá ser assinado e enviado à Funed. O documento é taxativo ao estabelecer que “os laboratórios que não retornarem dentro do prazo estipulado serão automaticamente desvinculados da rede”.





Até então, o material de pacientes suspeitos da Covid-19 estava sendo encaminhado para exames laboratoriais somente na sede da Funed, em Belo Horizonte. Com isso, os resultados demoram entre 7 e até 10 dias.





Com o credenciamento da Universidade para realizar os exames, os resultados dos testes para casos suspeitos do Novo Coronavírus na região do Norte de Minas poderão sair em até 12 horas, garante o pró-reitor de Pós-Graduação da Unimontes, professor e pesquisador André Luiz Sena Guimarães. Ele informou ainda que a data do início dos diagnósticos pela unidade do HUCF ainda não foi definida.





Ele destaca a importante da ação da “Frente Universitária contra a Covid-19” na iniciativa que resultou no credenciamento do Laboratório em Pesquisa em Saúde do HUCF para a realização dos testes do Novo Coronavírus.





Inicialmente, a Frente era formada por professores e pesquisadores voluntários, vinculados ao laboratório dos mestrados e doutorados em Ciências da Saúde e em Biotecnologia da Unimontes. Mas, o grupo de mobilização voluntária também ganhou a adesão de pessoas de outros setores da comunidade e o apoio de outras entidades parceiras.