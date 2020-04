Pirapora: Homem é preso suspeito de comercializar drogas no Cicero Passos

Nessa quarta-feira, (15/04), por volta das 17h, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um homem de 21 anos estaria comercializando drogas no Bairro Cícero Passos, em Pirapora.









Segundo os militares, ao chegar ao local, próximo a um supermercado, na Av. Bonifácio Machado de Miranda, o autor foi localizado dentro de um veículo conduzido por um menor de 17 anos. Ao ser dada a ordem para que parasse o veículo, o menor obedeceu, porém, tanto este quanto o passageiro se recusaram a sair do carro.





Após algum tempo, obedeceram às ordens dos policiais, contudo, o menor tentou evadir-se, mas não obteve êxito, sedo detido pelos militares.





Durante as buscas pessoais, foi localizado na cintura do autor 01 revólver, calibre .32., além de uma grande quantidade de crack. Diante dos fatos, o veículo foi removido ao pátio conveniado e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido. Com informações da 55º BPM.