Pirapora tem segundo caso confirmado para a COVID-19

Foto: Hitech

O homem teria iniciado com síndrome gripal, apresentando febre e sintomas respiratórios (tosses, coriza e falta de ar). Além desses sintomas, apresentou ainda náuseas e tontura. Seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, o paciente teve atendimento médico entrando na estatística como suspeito e colocado em isolamento domiciliar com sua esposa e filha.





Com o exame laboratorial testando positivo para o coronavírus, todos os contatos domiciliares do paciente estão em monitoramento, há uma investigação profunda a respeito desse caso, principalmente em relação à identificação de contato com outras pessoas. O paciente também não apresentou histórico de viagem para locais onde há transmissão comunitária. Com informações da ASCOM/PMP.

Confirmado o segundo caso de paciente com coronavírus em Pirapora.Segundo a Secretaria de saúde do município, trata-se de um homem de 30 anos, que não apresenta nenhum fator de risco. Ele está estável e em isolamento domiciliar.