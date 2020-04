Primeiro caso confirmado de Covid-19 em Montes Claros

A prefeitura de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, confirmou neste domingo (5) a primeira morte por coronavírus na cidade. Segundo o prefeito Humberto Souto, a vítima foi Cláudio Manoel Ricardo, de 69 anos, que estava internado em um pronto-atendimento da cidade. O óbito aconteceu na quinta-feira (2) à noite, segundo a secretária de Saúde do município, Dulce Pimenta.













Ainda segundo o prefeito, a vítima teria vindo de São Paulo apresentando sintomas da doença e procurou um posto de saúde do município. Ele foi orientado a voltar para a casa e ficar em isolamento juntamente com a família, sendo acompanhado por uma equipe médica da prefeitura. "Posteriormente, ele veio a agravar e a família, com orientação da equipe do posto que o acompanhava procurou ajuda de hospitais e somente no terceiro hospital foi feita uma radiografia que não apontou nada e ele voltou pra casa".





Souto disse ainda que os hospitais onde o idoso teria ido avaliaram que não seria o caso de internação. "Então, o quadro dele piorou muito e a médica da prefeitura deu encaminhamento pra ele ser internado, mas o organismo já estaria muito comprometido e ele não resistiu".





A secretaria de Saúde de Montes Claros informou que o paciente estava sendo acompanhado por um médico de saúde da família. A vítima teria sido encaminhada ao hospital por duas vezes mas foi liberado para retornar para casa, segundo a secretaria. Agora, a pasta investiga o caso com base no relatório da médica e do relato dos familiares do paciente.





A morte ainda não consta no último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas (SES-MG). No documento, o Estado confirma a morte de seis pessoas por coronavírus em Minas, sendo três em Belo Horizonte, duas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e uma em Mariana, na região central. Outras 84 mortes estão em investigação. Em todo o Estado já são 498 casos confirmados de Covid-19 e 47.078 estão em investigação.





Nota da Secretária de Estado de Saúde





Por meio de nota, a SES informou que "as informações oficiais em relação aos casos de coronavírus em Minas Gerais são atualizadas diariamente e publicadas no site da secretaria".





Ainda segundo o órgão, há alguns trâmites entre a notificação e a confirmação de um caso suspeito. "Assim que o caso suspeito é identificado pelo serviço de saúde, é realizada uma triagem com este paciente de acordo com dados clínicos e epidemiológicos, auxiliando na tomada de conduta de interação ou isolamento domiciliar".





Após definido como caso suspeito, o município preenche um formulário com os dados do paciente e, "através deste formulário é gerado todo o banco de dados do coronavírus no Estado". Esse banco é atualizado diariamente. "Após todo esse trabalho, que é realizado até as 13h do dia corrente, é que os dados estarão tratados para fazerem parte do Boletim Diário".





Por isso, segundo a Secretaria, "divergências pontuais entre os municípios e os casos já computados pela SES-MG, podem ocorrer".





