SINE disponibiliza atendimento online para seguro desemprego

Conforme o Art. 3º do Decreto Municipal Nº 116, o qual prevê a suspensão das atividades das repartições públicas, de âmbito municipal, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Pirapora segue sem atendimento presencial aos cidadãos.













No entanto, para os trabalhadores que precisam requerer a habilitação do seguro desemprego podem fazê-lo pelo formato online, acessando o site empregabrasil.mte.gov.br ou no aplicativo CTPS Digital. Por estes canais, também é possível cadastrar e acompanhar recursos administrativos caso seja necessário. O trabalhador tem o prazo de 120 dias, após a demissão, para efetuar o requerimento.





Para os casos especiais, os quais exigem o comparecimento do trabalhador no posto de atendimento, deverá ser procedido antes que o trabalhador ligue no número 158. Através dessa ligação, os atendentes irão fazer um cadastro e também uma triagem destes. Ao identificar a necessidade de uma ação presencial, o caso será encaminhado para a agência do Ministério do Trabalho e Emprego mais próxima que concluirá o atendimento.





Casos para o cidadão ligar no 158:





• Confirmação de requerimento no posto;

• Retomada de parcelas via requerimento especial 252;

• Empregado doméstico;

• Bolsa qualificação;

• Outras situações que não podem ser resolvidas por meio digital.





ASCOM/PMP