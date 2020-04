URGENTE: Pirapora tem o primeiro caso confirmado de coronavírus

Homem está na faixa etária de 30 a 39 anos, não pertencente ao grupo de risco

A assessoria da Prefeitura de Pirapora junto com a Secretaria de saúde do município informou nesta tarde de quinta-feira, (09/04), o primeiro caso de coronavírus de Pirapora confirmado pela Vigilância Epidemiológica e pelo Comitê de Enfrentamento ao COVID-19.O homem está na faixa etária entre 30 a 39 anos, sem comorbidades, apresentou sintomas leves e histórico de contato próximo com outro caso confirmado em Belo Horizonte.