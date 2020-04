Vereadores de Pirapora defendem isolamento para enfrentar Covid-19

Pelo menos três vereadores usaram a tribuna da Câmara, na reunião de terça-feira (14/04), para defender o isolamento social em Pirapora como medida preventiva à propagação do coronavírus na cidade. Luciano Rodrigues chegou a reclamar de parte da população que encara a crise da pandemia com brincadeiras e deboches.













“O assunto é muito sério, requer muita cautela e preocupação, especialmente agora que temos casos de coronavírus confirmados em nosso município”, alertou.





Luciano Rodrigues destacou que os comerciantes estão aflitos, mas a situação no momento requer isolamento social, pois, segundo destacou, já existem mais de cem casos sob suspeição em Pirapora.





“Temos que levar isso a sério, o risco é iminente”, assegurou.

O presidente da Câmara, Anselmo Caires, também usou a tribuna para dizer que todos que puderem devem permanecer em casa, em isolamento contra o COVID-19. Também destacou sua preocupação com a propagação do vírus na cidade, alertando que a Câmara também está à disposição da população para exercer seu trabalho de combate ao COVID-19, através da criação e aprovação de leis que permitam todo tipo de defesa da comunidade nesta questão. “No momento temos mesmo que evitar aglomerações, quem puder deve ficar em casa”.





Por último, o vereador Sinvaldo Pereira destacou os trabalhos que o comitê gestor da crise vem executando, principalmente com a criação do Hospital de Campanha nas dependências do CEM (Centro de Especialidades Médicas), pra eventuais atendimentos futuros. E anunciou que o comitê está discutindo, e deve anunciar sua decisão final ainda nesta semana, sobre a possibilidade de criação de um novo decreto municipal determinando o fechamento do comércio, com exceção apenas para as empresas que prestam serviços considerados essenciais.





ASCOM/Câmara