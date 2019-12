Empretec impulsiona empreendedores em Pirapora

Seminário da ONU ministrado pelo Sebrae influencia a vida e os negócios dos participantes









O Sebrae Minas realizou na última semana em Pirapora mais uma edição do Empretec, com a participação de 30 pessoas. A iniciativa contribui para alavancar os negócios e transformar a vida de muitos empreendedores. O seminário é um dos principais cursos de empreendedorismo do mundo e é ministrado pelo Sebrae desde 1993, a partir de uma metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo é promover o amadurecimento profissional dos empresários, para ampliar a competitividade das empresas e as chances de permanência no mercado.





Anualmente, cerca de 10 mil participantes passam pelo Empretece no país. Na sua última edição em Pirapora, participaram 33 pessoas, entre empresários e quem está em busca de negócio, os quais tiveram a oportunidade de aprender e voltar para casa com muitas ideias para serem colocadas em prática.





Foi assim com Gilmara Raquel Gomes, empreendedora do setor de estética. “Estou em êxtase com tudo que aprendi e vivenciei durante os seis dias. O seminário mexeu muito comigo, não só como empreendedora, mas também como pessoa. Certamente serei muito melhor a partir de agora. É uma experiência maravilhosa que indico, principalmente, para quem quer melhorar seus negócios”, conta.





Gilmara destaca que o curso abriu sua mente em relação a algumas questões que encontra dificuldades para administrar no seu empreendimento. “Sempre tive como ponto fraco o planejamento e o monitoramento de metas, mas, a partir de agora, vou trabalhar essas deficiências. O Empretec é motivador, saio com um gás a mais e disposta a colocar tudo quem aprendi em prática”.





Quem também saiu do curso motivado e com uma nova mentalidade foi Ênio Carlos Medeiros, proprietário da lanchonete e sorveteria Ki Delícia. “Foi um grande aprendizado e um divisor de águas na minha vida. Sempre tive uma veia empreendedora, mas sentia que precisava acreditar mais em min e podia ir além, e o Empretec me mostrou que é possível. Além de uma capacitação foi também um exercício de autoconhecimento. Consegui detectar minhas qualidades, meu potencial e também minhas fraquezas e onde posso melhorar” conta.





A analista do Sebrae Minas Kátia Leite reforça a importância do Empretec para quem deseja remodelar seu negócio. “O seminário possibilita que o empresário ou potencial empresário repense a sua forma de atuar no mercado e os seus comportamentos. É uma metodologia fantástica para quem quer crescer em termos pessoais e profissionais.", enfatiza.





Faria de novo





Marilza Eunice Martins é proprietária de uma madeireira em Várzea da Palma, cidade que fica a 40 quilômetros de Pirapora, e conta que fez o Empretec há muitos anos, mas que o aprendizado e a motivação continuam frescos na memória. “ Foi um choque de ânimo. Não enxergava muitas coisas que eu poderia fazer para melhorar meu negócio. A partir do seminário, busquei novidades e passei a avaliar melhor meus riscos. Comecei a ter uma visão mais empresarial do meu negócio. Vale muito a pena fazer essa capacitação. Indico para todos e, se fosse possível, faria novamente”, ressalta.





Quem não teve a oportunidade de participar do seminário em 2019, deve ficar atento, pois no próximo ano terão novas edições. Para saber as datas das realizações em Pirapora e em outras cidades do Norte de Minas, acompanhe as atualizações pelo site http://www.empretecsebraeminas.com.br/.