Carnaval 2020: Prefeitura de Pirapora abre cadastro para os blocos de rua

A Prefeitura de Pirapora e Empresa Municipal de Turismo (EMUTUR) preparam Carnaval de Pirapora 2020. No inicio do mês, aproximadamente 11 blocos de rua participaram com integrantes da Prefeitura e Emutur de uma conversa a respeito da organização da folia de forma tranquila e segura.





Foto: Arquivo





Dessa forma, os Blocos que desejarem participar dos desfiles de rua em 2020, deverão baixar o documento (abaixo) “Formulário de Proposta Blocos de Rua Carnaval 2020”, preencher os dados necessários e entregar, em mãos, na EMUTUR, Av. Salmeron, 91 – Centro, Pirapora – MG das 08h às 13h. O período para o cadastro prévio acontecerá do dia 11/12 a 17/12.





Segundo o secretário de Esporte, Juventude e Cultura (SEJUC), Aldair Delfino, “após esse Formulário de Proposta, a Prefeitura divulgará o Chamamento Público para os Blocos de Rua. Portanto, só participará do chamamento, quem entregar o Formulário dentro do período proposto”, comentou Aldair.





“Foi interessante a primeira reunião que tivemos com os blocos. Pudemos conversar e discutir melhorias para o carnaval em 2020”, salientou o procurador do município, Dr. Raul Ulysses.





A prefeita de Pirapora, Marcella Fonseca salientou que: “os piraporenses são festeiros e nós estamos programando um carnaval organizado e seguro para todos. O nosso objetivo é movimentar os comércios, hotéis, bares e restaurantes, atraindo pessoas de toda região para a nossa festa. Vamos contar com os blocos tradicionais e animados shows, em breve a programação oficial será divulgada”.





Clique aqui Acesso o link para Formulário de proposta:





ASCOM/PMP