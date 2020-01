Júlia Ribas filha do saudoso Marku Ribas é uma das atrações do 29ª Festa Nacional do Pequi em Montes Claros

O maior evento artístico-gastronômico de Montes Claros





A Prefeitura de Montes Claros, através da Secretaria Municipal de Cultura, lançou oficialmente a programação da 29ª Festa Nacional do Pequi. Com extensa programação artística e gastronômica, a festa abordará temas relevantes, como a valorização da raiz geraizeira, o cerrado e a viola.





Tradição





A Praça da Matriz continua sendo o cenário principal da festa, com dois palcos para apresentações artísticas, tradicional feira no entorno da praça, e programação no Centro Cultural, Solar dos Sertões e Museu Regional. Como centro da festa, a Praça da Matriz dá visibilidade ao evento e reúne comunidades tradicionais (folias de reis e agricultores do Mercado) ao dia a dia da cidade.





Neste ano, a programação chegará também aos quatro parques municipais em atividade, com ações voltadas para a cultura regional e a educação ambiental. No domingo, 3 de fevereiro, os parques receberão shows regionais, oficinas de reciclagem, plantio de mudas e teatro com temas ecológicos.





Em sua 29ª edição, a Festa Nacional do Pequi transformou-se em uma grande celebração ao cerrado e seus frutos, sendo também palco para a defesa de nossa resiliência geraizeira e uma bandeira para a educação ambiental, abordando temas alusivos à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável do Norte de Minas Gerais.





Programação





A programação da festa do Pequi 2020 terá a viola como alma da festa. Nomes como Chico Lobo, Wilson Dias e Júlia Ribas movimentarão o palco principal, ao lado de nomes importantes da cena local e das tradicionais folias de reis. O Cinema Comentado trará o documentário GRANDE SERTÃO-2017, que será exibido no dia 7 de fevereiro, sexta-feira, às 19 horas, no Centro Cultural Hermes de Paula.





Arte e artesanato ocuparão o Largo Georgino Júnior, com representantes de todo o Norte de Minas. Feiras e oficinas de gastronomia evidenciarão as características da culinária tradicional.

Foto: Elisa de Sena

Júlia Ribas





Herdeira de uma trajetória única na música brasileira, Júlia Ribas assume nos palcos a identidade sonora que vibra em seu DNA. Ao longo de seus 25 anos de carreira musical, Júlia capturou, de maneira singular, a essência ebulitiva do pai. No novo trabalho - o EP De Volta Pra Casa -, sua proposta é ressignificar esta sonoridade.





A partir de inquietação artística e profunda interatividade com os caminhos da música universal, Júlia Ribas apresenta o seu próprio olhar sobre a obra markuniana, convidando o público para uma experiência única de contato com uma obra explosiva, repleta de sentimentos e sonoridades que Marku expressava através da música.





Confira a programação:





Dia 07/02 – Sexta-feira – Praça da Matriz





19 hs – Abertura Oficial da 29ª Festa Nacional do Pequi – Banda de Música da 11ª RISP





Abertura da Exposição Coletiva “Cenas dos Gerais – O cerrado retratado” – Galeria Godofredo Guedes





Artes plásticas: Biola





Fotografia: Cerrado mineiro – Eduardo Gomes





Fotografia: Folias de Reis no Sertão de Guimarães – Ronaldo Alves





Centro Cultural Hermes de Paula





19 às 23 hs – Feiras de artesanato e gastronomia: ARTERIA – arte e artesanato regionais; EMATER – Feiras de produtos agroecológicos; UFMG – Extrativismo e sustentabilidade – Feira de produtos do Cerrado





18 hs às 21 hs – Oficinas de arte – Cerâmicas, Repentistas, Gastronomia e Luteria





19 hs – Cinema Comentado Cineclube – Exibição do documentário Grande Sertão – 2017 – Centro Cultural Hermes de Paula





20 hs – Lançamento do livro “Retratos de nós mesmos” – Alberto Sena – Cento Cultural Hermes de Paula





20 hs – Exposições nos stands OVIVE, Conselho Pró-Pequi, UFMG e Turismo – Valorização da diversidade.





20 hs – Palco: Flavin Ribeiro





21 hs – Arena: Folia de Reis Barro do Paiol





22 hs – Palco: Wilson Dias





Dia 08/02 – Sábado – Praça da Matriz





09 hs às 22 hs – Exposição Coletiva Cenas dos Gerais – o Cerrado retratado. Centro Cultural Hermes de Paula





09 hs às 22 hs – Feiras de artesanato e gastronomia: ARTERIA – Arte e artesanato; IDENE – Feiras de produtos agroecológicos; EMATER – Feira de produtos do Pequi; UFMG





09 hs às 22hs – Exposições nos stands – SEMMA, OVIVE, Conselho Pró-Pequi, UFMG e Turismo.





18 hs – Oficinas de Cerâmica – Oficinas de repente – Oficina de tambores – Oficina Gastronômica – Praça da Matriz





19 hs – Atividade Literária – Lançamento do título infantil “O dinossauro que virou lagartixa” – Amelina Chaves – Centro Cultural Hermes de Paula





20 hs – Palco: Noeno da Viola





21 hs – Arena: Marimbondo Chapéu





22 hs – Palco: Chico Lobo





Dia 03/02 – Domingo – Praça da Matriz





9 hs – Atividades nos Parques – Parque das Mangueiras, Sagarana, Cândido Canela, Milton Prates





9 hs – Cordel no Coreto – Carlos Azevedo e convidados





9 hs às 22 hs – Exposição Coletiva Cenas dos Gerais – O Cerrado retratado. Centro Cultural Hermes de Paula.





09 hs às 22 hs – Feiras de artesanato e gastronomia: ARTERIA – Arte e artesanato; IDENE- Feiras de produtos agroecológicos; EMATER – Feira de produtos do Pequi; UFMG





09 hs às 22 hs – Exposições nos stands – SEMMA, OVIVE, Conselho Pró-Pequi, UFMG e Turismo.





11 hs – Arena – Apresentação musical – Sovaco de Cobra





12 hs – Arena – Apresentação da Oficina de Tambores – Cláudio Mineiro





18 hs – Oficinas de repente – Oficina de gastronomia – Oficina de cerâmica





20 hs – Arena: Folia dos 3 Reis Magos





21 hs – Palco: Júlia Ribas





22 hs – Palco: Corriola Catrumana





Oficinas





De 7 a 9 de fevereiro





18 hs – Oficinas de repente – Tony Agreste e Carlos Azevedo





Coreto da Praça da Matriz





18 hs – Oficina de tambores – Cláudio Mineiro





Auditório do Centro Cultural





18 hs – Oficina Gastronômica – Valorizando a culinária regional – Jackson Bento





Centro Cultural Hermes de Paula





18 hs – Oficina de Cerâmica – Ailto Rodrigues





Tenda na Praça da Matriz





Meio ambiente





Domingo nos Parques





Parque Municipal Milton Prates – Teatro Trilha da Leitura – Ecologia





Parque Cândido Canela – Plantio coletivo de árvores





Parque das Mangueiras – Oficinas de reciclagem





Parque Sagarana – Cantos do Cerrado – artistas regionais





Programação stands





Exposição de fotos





Demo-day – o extrativismo destaca iniciativas de sucesso





Exposição de frutos do cerrado e suas aplicações





Distribuição de mudas pela UFMG





Feira de extrativistas – produtos de frutos do cerrado.





Palestras – Turismo de base comunitária e destinos turísticos inteligentes