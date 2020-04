Pirapora terá CEP'S específicos por logradouro a partir desta quinta-feira (02/04).

Os Correios anunciaram que a partir dessa quinta-feira (02/05), o Código de Endereçamento Postal – CEP da cidade de Pirapora/MG, passa a ser por logradouro, ou seja, cada rua, alameda, viela e avenida terão CEP individual, substituindo o CEP geral 39270-000.













A codificação por logradouro beneficiará as empresas da cidade e principalmente os moradores, facilitando os serviços de entregas e a localização de endereços.





As correspondências que já foram postadas e estão destinadas ainda com o CEP: 39270-000 serão entregues normalmente nos respectivos endereços. Porém para realizar uma nova postagem, será necessário utilizar o novo CEP.





(http://www.buscacep.correios.com.br) A consulta ao CEP correto poderá ser realizada pelo site dos Correios





É recomendado que a população entre em contato com os remetentes e empresas que possuam cadastros, para que tenham conhecimento da mudança, atualizem as informações e passem a utilizar o CEP específico do seu logradouro.





Para tirar maiores dúvidas ou informações, você deve se dirigir até a agência de correios da cidade para esclarecimento.