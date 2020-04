Rotary Club Pirapora Santos Dumont, Projeto Alabastro e Madicalis se juntam na luta contra a Covid-19

O Projeto social Alabastro na pessoa do seu presidente o mobilizador social Roni Alencastro

recebeu da farmácia de manipulação Medicalis a doação de 5Kg de álcool em gel envazados

em frascos de 200 Ml somando 50 frascos.





O Rotary por sua vez faz a doação de sabonetes e detergentes para compor 50 kits de higiene pessoal.





Os kits foram entregues a famílias carentes de Pirapora em especial aos moradores dos bairros São Geraldo, Shekinah e uma parte foi entregue a Associação dos catadores do bairro Cidade Jardim.





A ação se faz necessária para ajudar no combate a pandemia que estamos vivendo e o quanto é importante a higiene para a não contaminação e prevenção ao corona.













A presidente do RC Pirapora Santos Dumont a Sra. Márcia Heloiza ressaltou que é um momento muito delicado em que todos nós estamos vivendo e o quanto a solidariedade e a empatia é importante nesse momento.





Para a Medicalis: essa doação é uma forma de contribuir com a cidade para vencermos juntos essa batalha.





Para Roni: A parceria e o companheirismo são ferramentas fortes e eficazes no combate a qualquer problema e principalmente nesse momento, ao longo de anos de trabalho voluntário as parcerias com empresas é fundamental luta contra a desigualdade social e a promoção do bem comum.





A ação teve também o apoio do Site Upira e da Kamaleão Comunicação.